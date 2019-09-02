 ЦИК купила новым депутатам значки по 1800 гривен за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до 19 августа компания должна была поставить 470 комплектов из двух нагрудных знаков народных депутатов размером 35х36 мм из серебра с позолотой и эмалью под эпоксидной смолой.

Один из значков имеет застежку-шпильку, а второй – две застежки-бабочки. Комплект в футляре из оклеенного картона с ложементом и карманом обойдется в 3 600 грн.

Таким образом, один значок стоит 1800 грн. На "OLX" такие значки от Львовского ювелирного завода весом 10,37 г из которых серебра-925 – 8,85 г, продают по 1 600-1 800 грн.

Сейчас грамм серебра 925 пробы стоит около 13 грн. Таким образом, в цене депутатского значка на серебро приходится примерно 115 грн или 6%, а остальные 1 685 грн или 94% – это позолота, эмаль, эпоксидная смола, работа, упаковки, налоги, доставка и тому подобное.

Цена нынешнего соглашения на 9% ниже ожидаемой стоимости закупки в 1,85 млн грн.

Закупку провели со второй попытки, поскольку первые торги отменили из-за нехватки участников.

Напомним, на днях нардеп от "Слуги народа" Александр Корниенко сообщил, что его фракция будет носить нагрудные значки с символикой собственной партии вместо стандартных.

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Фирма "Герольдмайстер" принадлежит Анатолию Шияну, а директором является Денис Аврамчик.

Всего с 2008 года победитель получил государственных подрядов на 46,4 млн грн.

Единственным конкурентом победителя торгов был ФЛП Сопов Александр Михайлович из Киева, совладелец ООО "ВТО "Орден", МП ООО "Имидж Д" и МП ООО "МП Сом-Лтд". Ранее на сайте "Герольдмайстра" было указано, что Александр Сопов является партнером-заказчиком фирмы.

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