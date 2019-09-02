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 Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 2 сентября выросла на 13 копеек за литр – до 11,81 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в консолидированной сети "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, цены выросли в среднем на 30-36 копеек – до 11,32–11,36 грн/л.

Сеть ОККО подняла цены на 4 копейки – до 12,21 грн/л. На Chipo газ подорожал на 33 коп. – до 12,22 грн/л.

В сетях AMIC, Shell, "Надежда" и Mango автогаз подорожал на 2-23 коп./л.

Розничные цены СУГ начали расти во второй половине августа. Так, в период с 22 августа по 2 сентября средние цены на продукт выросли на 41 копеек за литр. Отметим, с начала августа оптовые цены СУГ на ГНС выросли на 22% – до 21 470 грн за тонну.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145916
 
 
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