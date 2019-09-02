[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.55
 Власть, Регуляторная политика, Энергетика
  1075  0
Все про:Газ (3682) Зеленский (272) электроэнергия (497)

 Зеленский поручил упростить подключение к электрическим и газовым сетям

Новое правительство должно снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям до 1 января 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Упростить порядок и снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты. Срок до 1 января 2020 года", – сказал президент.

По словам главы государства, ответственными за принятие необходимых решений премьер-министра Алексея Гончарука, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, а также глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145913
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция Пенс Россия США
 
 
 
 
 
 вверх