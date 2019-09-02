 Зеленский поручил упростить подключение к электрическим и газовым сетям

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Упростить порядок и снизить стоимость подключения для граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты. Срок до 1 января 2020 года", – сказал президент.

По словам главы государства, ответственными за принятие необходимых решений премьер-министра Алексея Гончарука, министр финансов Оксана Маркарова, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, а также глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко.

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