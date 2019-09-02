 Зеленский поручил уволить главу "Укравтодора"

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти. Это Госгеокадастр, Госгеонедр, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, "Укртрансбезопасность" и самое известное – "Укравтодор", – сказал президент.

Глава государства уточнил, что ответственным за реализацию этих решений является премьер-министр Алексей Гончарук.

"Срок до 1 января 2020 года, если можно будет сделать это раньше, я вас очень прошу", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что обязан знакомству с Новаком народному депутату из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко.

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