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Все про:Зеленский (272) Кабмин (3345) увольнение (313) Укравтодор (321) Новак Славомир (56)

 Зеленский поручил уволить главу "Укравтодора"

Кабинет министров должен до конца года провести полную кадровую перезагрузку ряда контролирующих органов и ведомств, в том числе Государственного агентства дорог ("Укравтодора").

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти. Это Госгеокадастр, Госгеонедр, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Госэкоинспекция, "Укртрансбезопасность" и самое известное – "Укравтодор", – сказал президент.

Глава государства уточнил, что ответственным за реализацию этих решений является премьер-министр Алексей Гончарук.

"Срок до 1 января 2020 года, если можно будет сделать это раньше, я вас очень прошу", – добавил Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров в октябре 2016 года назначил экс-министра транспорта Польши Славомира Новака главой "Укравтодора".

Тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян отмечал, что обязан знакомству с Новаком народному депутату из фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145912
 
 
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Дороги як раз почали будувати,чого 26 р. не відбувалося.
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"поручил"!
Презику нашему хоть бы великий юрист современности Богдан Конституцию подарил...
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Словацкий коррупционер отъезжает на родину.
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а как беснуются порохоботы! в правильном направлении движется президент - 100% поддержки!
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