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 Хомутынник решил вернуться к управлению бизнесом

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва, сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник планирует заняться общественной деятельностью и бизнесом, а также возглавил инвестиционный фонд Cascade.

Об этом экс-нардеп сообщил на своей странице в Facebook, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Закончился важный этап в моей жизни в качестве политика. Далее я буду заниматься общественной деятельностью и бизнесом, … возглавлю инвестиционный фонд Cascade", – написал Хомутынник.

В парламент девятого созыва бизнесмен баллотировался по списку "Оппозиционного блока", который не набрал необходимого количества голосов.

Как сообщалось, Виталий Хомутынник вместе с Игорем Коломойским являются совладельцами ЧАО "Укрнафтобуриння" – одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине.

Кроме того, Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва) Хомутынника владеет 6,59% акций агрохолдинга "Кернел", а также рядом активов в аграрной и энергетической сфере. 

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145908
 
 
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