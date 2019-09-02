 Зеленский поручил подготовить план допуска частных локомотивов на железную дорогу

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в том числе с целью либерализации рынку локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности "Укрзализныци". Срок – до конца 2019 года", – сказал президент.

Ответственными за подготовку плана президент указал премьер-министра Алексея Гончарука и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

При этом Гончарук счиает логичным поделить "Укрзализныцю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – уточнил премьер-министр.

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