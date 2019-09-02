 Зеленский поручил отдать в концессию порты "Ольвия" и "Херсон" до конца года

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Провести пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон". Срок – до 1 января 2019 года. Ответственный – министр инфраструктуры Владислав Криклий", – заявил президент.

Глава государства также поручил принять до 1 ноября законы о внутреннем водном транспорте, о среднесрочном планировании расходов на ремонт дорог, а также о приведении стандартов ремонтных работ к требованиям международных организаций.

Как сообщалось, 29 августа Мининфраструктуры утвердило решение о начала конкурса на передачу в концессию портов "Ольвия" и "Херсон".

Как отмечал тогда еще министр инфраструктуры Владимир Омелян, в ближайшее время соответствующие объявления о начале тендера будут размещены публично.

14 августа Кабинет министров утвердил условия передачи в концессию госстивидоров портов "Ольвия" и "Херсон".

По данным Мининфраструктуры, предварительно на участие в концессионных конкурсах подано около 20 заявок от мощных иностранных и украинских компаний.

На проведение конкурса и определение победителя действующее законодательство дает чуть более трех месяцев. С победителями будут подписаны договоры, сторонами которых станут: Министерство инфраструктуры Украины, Администрация морских портов, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.

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