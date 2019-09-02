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 Гончарук назвал целью нового правительства рост ВВП на 40% за 5 лет (обновлено)

Целью работы нового состава Кабинета министров должен стать рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время совещания с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов под председательством президента Владимира Зеленского.

"Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на минимум 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать", – сказал премьер.

По словам Гончарука, это позволит создать 1 млн новых рабочих мест.

Позднее в ходе первого заседания нового состава правительства премьер уточнил, что этот план подразумевает ускорение роста ВВП до 5% в 2020 году.

"За последующие пять лет мы должны поработать так, чтобы экономика выросла как минимум на 40%. Для этого мы в следующем году должны вырасти на 5% и во все последующие – как минимум по 7% в год", – сказал Гончарук.

Как сообщалось, по оперативным данным, Госстата, реальный ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%.

В июле Национальный банк повысил прогноз темпов экономического роста в Украине на 2019 год до 3% с ожидаемых согласно апрельскому прогнозу 2,5%.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145899
 
 
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если у нас в тени 50% бизнеса то только один вывод из тени даст 100% прироста
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