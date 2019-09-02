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 Зеленский поручил возобновить "большую приватизацию"

Первые конкуры по продаже крупных государственных предприятий должны быть проведены до 1 апреля 2020 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Принять законопроект об отмене перечня объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации, до 1 октября 2019 года… Правительству сформировать перечень стратегических предприятий, который не подлежат приватизации, конкретный список. Ответственные – Гончарук, Милованов", – сказал президент.

Глава государства также поручил передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации для реализации через электронную систему "Prozorro.Продажи" до 1 декабря.

"Начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации и привлечение стратегических советников… Провести первый конкурс не позднее 1 апреля 2020 года", – добавил Зеленский.

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Как сообщалось, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

Гончарук также сообщил, что у правительства уже есть кандидатура на пост главы Фонда госимущества, однако отказался называть конкретное имя, сославшись на то, что финальная договоренность еще не достигнута.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145897
 
 
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