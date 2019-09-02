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 Зеленский поручил принять закон о легализации казино

Законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря должны быть разработаны до 1 октября и приняты до 1 декабря 2019 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Подготовить и внести на рассмотрение парламента законопроекты о легализации игорного бизнеса и о легализации добычи янтаря. Срок до 1 октября 2019 года", – заявил президент.

Глава государства уточнил, что ответственными за выполнения этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Зеленский поручил принять указанные законы до 1 декабря 2019 года.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина легализует азартные игры, в частности, разрешит открывать казино в пятизвездочных отелях.

Минфин оценивал объем теневого лотерейного рынка Украины в $1 млрд

С 2009 года все виды азартных игр в Украине запрещены. Разрешена только лотерея. Казино, игровые автоматы, букмекерские конторы должны были закрыться. Но они работали дальше и продолжают работать. Некоторые – под вывеской операторов государственных лотерей.

Лотерейный "бизнес" в Украине работает под прикрытием окружения Петра Порошенко и Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145889
 
 
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Легалізація злочинців - ось основна мета Зеленського. Замість того, щоб припинити злочинний видобуток бурштину, він вирішив його узаконити. Замість того, щоб ліквідувати гральний бізнес, він вирішив зробити його ще масовішим. Грабунок країни та народу, ось що робить Зеленський.
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