 Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 октября", – сказал президент.

Глава государства уточнил, что ответственными за выполнения этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр экономического развития и аграрной политики Тимофей Милованов.

"Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю, это очень важно. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту в первую очередь интересов мелких сособственников. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли, срок – до 1 декабря 2019 года", – добавил Зеленский.

Президент также поручил заполнить информацию о земельных участках в государственном земельном кадастре до 1 января 2020 года.

В свою очередь Гончарук в ходе встречи заявил, что либерализация рынка земли в Украине возможна с середины 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

"Мы подчеркиваем, что мы смоделируем ее (либерализацию рынка земли, – ред.) таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года", – сказал премьер.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития (структура Всемирного банка) на сумму $200 млн. Средства планируют направить на ряд мероприятий, связанных с подготовкой к запуску продажи сельхозземель.

Перед этим президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу в этом году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram