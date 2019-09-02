[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Власть, Аграрный рынок
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Все про:Зеленский (272) земля (337) земельная реформа (51) Милованов Тимофей (4) Гончарук_Алексей (25) рынок земли (3)

 Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря

Законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения должен быть разработан до 1 октября и принят Верховной Радой до 1 декабря 2019 года.

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 октября", – сказал президент.

Глава государства уточнил, что ответственными за выполнения этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр экономического развития и аграрной политики Тимофей Милованов.

"Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю, это очень важно. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту в первую очередь интересов мелких сособственников. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли, срок – до 1 декабря 2019 года", – добавил Зеленский.

Президент также поручил заполнить информацию о земельных участках в государственном земельном кадастре до 1 января 2020 года.

В свою очередь Гончарук в ходе встречи заявил, что либерализация рынка земли в Украине возможна с середины 2020 года, передает Интерфакс-Украина.

"Мы подчеркиваем, что мы смоделируем ее (либерализацию рынка земли, – ред.) таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года", – сказал премьер.

Как сообщалось, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития (структура Всемирного банка) на сумму $200 млн. Средства планируют направить на ряд мероприятий, связанных с подготовкой к запуску продажи сельхозземель.

Перед этим президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу в этом году.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145887
 
 
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 Топ комментарии
 
Зеленський говоре про вступ до НАТО тільки після всенародного референдуму. Ринок землі стосується кожного українця, і це питання не менш важливе для нас, ніж НАТО. Проведіть референдум щодо зняття мораторію на продаж землі в Україні, якщо не хочете нового Майдану.
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В принципе дерибан земли, железной дороги и остатков полезных ископаемых это и есть главная цель банды пархатых мародеров зельцмана-бабломойского. Так что именно поэтому и спешит иуда, пока лохи-гои не отошли от влажных мечтаний про телеголобородько. И только массовые уличные акции протеста смогут сорвать намеченный жидами план окончательного грабежа и уничтожения Украины.
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Вот мне кажется, что всю эта аферу с выборами 19г кто-то провернул в первую очередь с целью принятия Закона о продаже земли. Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря - Цензор.НЕТ 117
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Зеленський говоре про вступ до НАТО тільки після всенародного референдуму. Ринок землі стосується кожного українця, і це питання не менш важливе для нас, ніж НАТО. Проведіть референдум щодо зняття мораторію на продаж землі в Україні, якщо не хочете нового Майдану.
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Да грабонут украинскую землю эти кАзлы! Пайщики губу раскатали бабла хапнуть желают думают так к ним сразу с долларами и попрут, а ЗЕбилы в свою очередь тоже слюни пускают обнадёжились что и им что то перепадёт, а когда все спохватятся поздно будет, вся земля окажется сконцентрированной в граблях иудеев, там же где все заводы-пароходы после при3,14здоватиции...
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Доллар обесцениться если его станет больше. Но у них ничего не купят сделают налог на землю такой шо сами отдадут или рейдернут быстро. Дорого им никто не даст. Если сосед за бутылку продаст, то и другого заставят отдать. С предприятиями уже было, а земля важнее.
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каким боком он конкретно тебя "стосуется"? есть пай?? если есть, то почему ты, я не можем распоряжаться им? если нет пая, то чего глотку дерешь?
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Рассматривать с/х землю отдельно от территории Украины, равно как рассматривать сердце человека отдельно от человека.

С/г земля часть территории, ее больше не станет, Марс осваивать мы ближайшее время не будем. Население планеты растет, всем будет тесно.

ЗЕМЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО ОТ НЕЕ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО!!! За нее умирали поколениями и сейчас гибнут и никто не имеет право распоряжаться ей как хочет.

В развитых странах фермеры не могут свободно и как угодно продавать землю. А у нас хотят эти самые развитые типа Китая и США отхапать территорию.
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Навішав обіцянки про світле майбутнє,але потім,а землю продавати то зараз...
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В принципе дерибан земли, железной дороги и остатков полезных ископаемых это и есть главная цель банды пархатых мародеров зельцмана-бабломойского. Так что именно поэтому и спешит иуда, пока лохи-гои не отошли от влажных мечтаний про телеголобородько. И только массовые уличные акции протеста смогут сорвать намеченный жидами план окончательного грабежа и уничтожения Украины.
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Олег, абсолютно с вами згодна. Але народ не розуміє, що віддавши землю, він втратить країну, втратить право бути господарем в своїй країні. Вже вимерло покоління, яке було привязане до землі. А молодь, якій у спадщину дістались наділи, будуть раді продати їх за хоч якісь гроші. Нова Хазарія буде створена раніше, ніж народ почне щось розуміти. Та буде вже пізно.
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а народ зараз господар своєї землі?????????????? Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря - Цензор.НЕТ 2276
странно а я думав ватадурські свинарчуки бобови і прочіє "кернели"........... Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря - Цензор.НЕТ 6038
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Зараз ця земля скуплена незаконно (взагалі то по документам там здебільше довгострокова оренда), тому усе це легко повернути державі та народу. а як тільки запустять дерібан, то землі вже не буде и повертати їїтреба буде силовим шляхом при цьому треба буде посваритись з багатьма у цьому світі. А воно нам потрібно?
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Силовой шлях проти США, Китаю, турції? Повернути її буде неможливо.

Це все не ринок це захоплення теріторії іноземцями. Вони діють підло.
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Повернути землю вже не буде ніякої можливості. Це вже назавжди. Навіть якщо народ колись повстане, його просто придушать власники міжнародних корпорацій. Т.к. звані сьогодняшні іноземні "друзі".
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Недаремно Вальцмана замінили. Хабад більш радикально взявся за дерибан нашої землі.
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"Все по плану.
Опустить курс до 24...25 (а возможно и до 22), открыть рынок, скупить землю за грн по заниженному курсу, затем перепродать буржуям с курсом овер 30 и по рыночной стоимости.
Народ опять отжучат без вазелина."
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Вот мне кажется, что всю эта аферу с выборами 19г кто-то провернул в первую очередь с целью принятия Закона о продаже земли.
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Я не за Зе. Але мораторій треба вже знімати. Дали персонально людям землю, то треба і вважати їх особистими власниками. А по продажу встановити рамки. Все. Дали були всім заводи. Але хтось зразу продав сертифікат на базарі за десятку. Хтось кудись вклав. Але Кучма і Ко, потім Ющенко,- не встановили рамки або спеціально "прихватизували" з Пінчуками, ахметовими, порошенками, юльками і депутатами. Ось тут з цими вкраденими акціями треба би вже щось робити. А з землею все зрозуміло. Бо колишні голови колгоспів і комсомольці її багато років вже задарма, за фіру гною експлуатують. АБО ДЕРЖАВІ ЗАБРАТИ НАЗАД ВСЮ ЗЕМЛЮ (ПАЇ), ЩЕ ДО ПРОДАЖУ!!! НА РЕФЕРЕНДУМ - ПРО ПОВЕРНЕННЯ (а не про мораторій). А далі знову поділити - для всіх, як заводи, разом з дітьми.
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Якщо Зеля дійсно зробить потрібні реформи, то у нього буде рейтинг ... 24%
а 73% трутнів, його будуть ненавидіти Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря - Цензор.НЕТ 9642
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Рамки за полгода не сделаешь это будет рейдерство и дерибан. Иностранцы и олигархи хотят захватить территорию.

Вводить рынок земли можно только когда будут законы, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ и только для тех кто поколениями здесь живёт

Иначе это не рынок это дерибан и захват территории с помощью хитрых уловок без войны, а мы здесь будем не то что ни кем, но и не чем.
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Интересно, а кто же сейчас скупит всю землю за копейки а у простого народа в кармане пусто? Будет то же самое что и сприхватизацией ОБЛЕНЕРГО и стратегических заводов, которые скупили олигофрены за бесценок а теперь нам диктуют условия и цены сумашедшие.
Так же меня интересует, кто будет воевать за чужую приватизированную землю? Я например покажу большую фигу Ахметову когда он скажет мне идти и защищать его огороженые поля, леса и озера.
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Тобі на війну не можно, у тебе пусто в башці, прострілять буде продувати!
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если земля приватна власнисть, то почему ее нельзя продать?
это все равно, что запретить продать свою квартиру, автомобиль и прочее..
другое дело, какого хера бесплатно раздавать землю ??
только оренда или выкуп...
кстати, как и квартиры от Совка, которые получили бесплатно, а потом нашару приватизировали... А нужно было в оренду сдать хитросделанным..
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неее, я Юлебот и Зебил, но в последнее время, его команда мне перестает нравиццца.. ))
прахфессар на прахфессаре...
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а Ви вважали що США не будуть захищати свої інвестиції????
ЗЕ буде робить те що і Порох інакше йому і його ЗЕкаманді відкрутять коки причом дуже швидко
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А что ж жи... евреи в своеи Исраиле не продают? Там почему то земля в собственности государства! И в Канаде 90% земли принадлежит государству! И в Голандии! И в..
Чего ж это они свою не дерибанят?
Израиль появился на карте в результате скупки земли у тупорылых украинцев палестинцев! Косовских албанцев пустили (козла в огород) жить в Сербию!
Как вам это нравится?
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Ви знаний спеціалість з земельного права Ізраілю??? ОООООООООООООООо
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А що Ізраіль вже розпаював свою землю між кібуцистами, а ті її вже розпродують наліво і направо?!
Земля що, вже перестала в цій країні бути державною власністю?!
Часом не Зеленський встиг її там роздерибанити до 2 вересня ще до того як почати це робити в Україні...
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Як ви можете прирівнювати землю до квартири. Ви її створили, щоб мати право продавати? Може вважаєте, що і повітря можна продавати. Купить якийсь Ахмєтов і буде вам виділяти мірку, яку оплатите. Буде завдяки таким "устимам" Україна без останку належати коломойшам, вальцманам і т.д.
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за ринок землі однозначно +
давно це треба було зробити
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мораторий до сраки, паи продавали и продают по схемам, но стоимость этой земли копейки, напимер штука баксов за гектар, после снятия запрета, земля станет стоить своих денег, хватит за бесплатно пользоваться украинской землей...довели село до нищеты...
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Ото в сраке у тебя вся та земля и окажется после дерибана, там где и "приватизированные" заводи-пароходы!..
Подобным путём пошел Мадагаскар, сейчас это страна население которой относится к категории самых голодающих в мире.
Розумні вчаться на чужих помилках а українське бидло на своїх!
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А кому сейчас принадлежит земля? Если сейчас она нихуя не стоит и чтоб мои паи не поросли бурьяном я их бесплатно отдал в пользование...держитя ***** гектары сорняков...
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Так иди работай на ней! "Хозяин"..
Неужели несколько тысяч долларов стоят того чтобы твои дети и внуки в скором времени оказались на собственной земле палестинцами !
В газете "Зеркало недели" есть статья Татьяны Унковская "Земля. Глобальная лихорадка" почитай что в мире творится с землёй прежде чем лезть на рожен за пару-тройку тисяч нещасных баксов!
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Ну да ну да, довели селян, убрали медицину из села, убрали средний класс, сократили население. А теперь отдай землю китайцам, америкосам им нужнее, то что добыто кровью предков.

На земле перенаселение и глобальное потепление. Земля это золото, дороже золота, поскольку когда хочется есть и пить бриллианты бесполезны.
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То что продавали незаконно можно забрать, после продажи по закону ничего не вернёшь.
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законно все, законодательство дырявое...
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Пока не было официальной продажи все можно вернуть и законодательство изменить под это. Потом нечего уже возвращать будет.
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"Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря" - я понял, что землю будет покупать государство. В Израиле примерно 90% земель находится в собственности государства. - Украина ничем не хуже Израиля, или нас хотят очередной раз обдурить? -
«Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом. Отнимите у человека или у народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Оно быстро уходит в даль прошлого вместе с людьми, которые участвовали в нем. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового ряда сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня». - Генри Джордж, американский экономист
Хотят грабить украинцев вечно. В Конституции написано, что земля принадлежит народу. Уже нет желания, как обещали перед выборами, спросить на референдуме у хозяев украинской земли, хотят ли они "продавать" землю Коломойскому и другим таким же, или хотят продать землю государству?
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Продаж землі - це КАТАСТРОФА. Це втрата без війни своєї країни. Що українські воїни будуть захищати - приватну власність Коломойського, Порошенка і т.д.? Якщо народ промовчить - він втратить саму можливість називатися народом. Ситуація патова. Навіть немає реальної опозиції. Всі сили, які пройшли до парламенту - антиукраїнські. Вакарчук теж до них примкнув. Ми станемо безмовними свідками дерибану своєї країни. І назад повернення не буде.
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Государство ничего покупать не будет, он что зря перед эрдоганом расписался?

Был ли у у тех кто голосовал за те партии кто за рынок в нынешних условиях?
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По данным ООН 280 млн человек на планете должны будут мигрировать в результате скорого повышения температуры на 2 градуса.

Температура будет расти больше, больше людей будут нуждаться в новом доме, воде и еде.

ПОЭТОМУ МЫ УЖЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНЫ ОТДАТЬ НАШУ ДОБЫТУЮ КРОВЬЮ ПОКОЛЕНИЙ ЗЕМЛЮ!!!

Эти уроды начинают не с нужных законов, они хотя добить Украину и всех нас.
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Нужно писать не здесь а на странице у Зе, ему ничего не докажешь, но протест хотя бы в какой-то форме нужен. Нужно обличать дерибан и воровство.
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Надіюсь народу вистачить мізок не продавати землю забезцінь
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Ні не вистачить, багато хто за бутилку віддасть. Бо в нас села довели і будуть усім володіти олігархи та іноземці. Аргентина вже постраждала, схаменулись да пізно.
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Згоден, у батьків в селі алкашня вже давно віддала свої паї по 2.5га за 10тис грн, фермеру у "вічну оренду"
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Мудрий нарідіот вже зараз може починати збирати торби , так як буде зігнаний зі своєї землі. На інше не надійтесь . Такий приклад , поряд ставок , який став приватним (оренда на 49 років) , тепер до води ні ногою . Нікому. Буде продана земля , кроку не ступите а ні до лісу , ані просто прогулятись в полі. Про прогулянки з сімєю забудьте.
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За конституцією земля - власність народу України. Який % народу отримав землю у власність? Це самий розумний % населення? Кому зараз належать українські НПЗ (нафтопереробні заводи)? Регіональна (москальська) мова - референдум. Земля - продавати з 01.12.19, а кадастр - з 01.01.20. За місяць роздерібанять все.... Без референдуму. А дурні будуть чекати зарплати 4000$, та дотацій під 3000$.
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цікаво чому мораторій на продаж України можна прийняти, а на зниження ціни на газ коболєв е не одобряє і кабмін про це мовчить,я так думаю що на землю знайдеться другий к,,,,,,в і нас нічого доброго не чекає ,а якась мама чи папа за бугром буде получать так звані премії за те що ми ходимо по риночній землі а не по своїй
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Ну так вони і йшли на вибори з лозунгом " Ми їх зробимо" , тобто відберем в українців все.
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