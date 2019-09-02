 Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли до 1 декабря

Как передает БизнесЦензор, об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.
"Разработать и внести на рассмотрение парламента законопроект о рынке земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли до 1 октября", – сказал президент.
Глава государства уточнил, что ответственными за выполнения этого поручения являются премьер-министр Алексей Гончарук и министр экономического развития и аграрной политики Тимофей Милованов.
"Объяснить обществу, что никто ни у кого не будет забирать землю, это очень важно. Модель земельной реформы направлена на развитие украинского фермерства и защиту в первую очередь интересов мелких сособственников. Принять закон о рынке земель сельхозназначения и отменить мораторий на продажу земли, срок – до 1 декабря 2019 года", – добавил Зеленский.
Президент также поручил заполнить информацию о земельных участках в государственном земельном кадастре до 1 января 2020 года.
В свою очередь Гончарук в ходе встречи заявил, что либерализация рынка земли в Украине возможна с середины 2020 года, передает Интерфакс-Украина.
"Мы подчеркиваем, что мы смоделируем ее (либерализацию рынка земли, – ред.) таким образом, чтобы никто не потерял землю, чтобы люди стали богаче в результате этой реформы, а не наоборот. Мы тщательно подойдем к планированию, и рынок будет введен тогда, когда мы будем к этому готовы, а планируем мы это сделать в середине следующего года", – сказал премьер.
Как сообщалось, на прошлой неделе Украина подписала соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития (структура Всемирного банка) на сумму $200 млн. Средства планируют направить на ряд мероприятий, связанных с подготовкой к запуску продажи сельхозземель.
Перед этим президент Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Всемирного банка (ВБ) Девидом Малпассом подтвердил свои намерения провести земельную реформу в этом году.
С/г земля часть территории, ее больше не станет, Марс осваивать мы ближайшее время не будем. Население планеты растет, всем будет тесно.
ЗЕМЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО ОТ НЕЕ ЗАВИСИТ ЖИЗНЬ КАЖДОГО!!! За нее умирали поколениями и сейчас гибнут и никто не имеет право распоряжаться ей как хочет.
В развитых странах фермеры не могут свободно и как угодно продавать землю. А у нас хотят эти самые развитые типа Китая и США отхапать территорию.
странно а я думав ватадурські свинарчуки бобови і прочіє "кернели"...........
Це все не ринок це захоплення теріторії іноземцями. Вони діють підло.
Опустить курс до 24...25 (а возможно и до 22), открыть рынок, скупить землю за грн по заниженному курсу, затем перепродать буржуям с курсом овер 30 и по рыночной стоимости.
Народ опять отжучат без вазелина."
а 73% трутнів, його будуть ненавидіти
Вводить рынок земли можно только когда будут законы, КОТОРЫЕ РЕАЛЬНО РАБОТАЮТ и только для тех кто поколениями здесь живёт
Иначе это не рынок это дерибан и захват территории с помощью хитрых уловок без войны, а мы здесь будем не то что ни кем, но и не чем.
Так же меня интересует, кто будет воевать за чужую приватизированную землю? Я например покажу большую фигу Ахметову когда он скажет мне идти и защищать его огороженые поля, леса и озера.
это все равно, что запретить продать свою квартиру, автомобиль и прочее..
другое дело, какого хера бесплатно раздавать землю ??
только оренда или выкуп...
кстати, как и квартиры от Совка, которые получили бесплатно, а потом нашару приватизировали... А нужно было в оренду сдать хитросделанным..
прахфессар на прахфессаре...
ЗЕ буде робить те що і Порох інакше йому і його ЗЕкаманді відкрутять коки причом дуже швидко
Чего ж это они свою не дерибанят?
Израиль появился на карте в результате скупки земли у тупорылых
украинцевпалестинцев! Косовских албанцев пустили (козла в огород) жить в Сербию!
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Земля що, вже перестала в цій країні бути державною власністю?!
Часом не Зеленський встиг її там роздерибанити до 2 вересня ще до того як почати це робити в Україні...
давно це треба було зробити
Подобным путём пошел Мадагаскар, сейчас это страна население которой относится к категории самых голодающих в мире.
Розумні вчаться на чужих помилках а українське бидло на своїх!
Неужели несколько тысяч долларов стоят того чтобы твои дети и внуки в скором времени оказались на собственной земле палестинцами !
В газете "Зеркало недели" есть статья Татьяны Унковская "Земля. Глобальная лихорадка" почитай что в мире творится с землёй прежде чем лезть на рожен за пару-тройку тисяч нещасных баксов!
На земле перенаселение и глобальное потепление. Земля это золото, дороже золота, поскольку когда хочется есть и пить бриллианты бесполезны.
«Собственность на землю, подобно собственности на рабов, по самому существу своему отличается от собственности на предметы, созданные трудом. Отнимите у человека или у народа деньги, товары, скот, и ваш грабеж окончится вместе с вашим уходом. Течение времени, конечно, не сделает вашего преступления делом хорошим, но оно уничтожит его последствия. Оно быстро уходит в даль прошлого вместе с людьми, которые участвовали в нем. Но отнимите у народа землю, и ваш грабеж будет продолжаться вечно. Он будет новым грабежом для каждого нового ряда сменяющихся поколений, для каждого нового года, для каждого нового дня». - Генри Джордж, американский экономист
Хотят грабить украинцев вечно. В Конституции написано, что земля принадлежит народу. Уже нет желания, как обещали перед выборами, спросить на референдуме у хозяев украинской земли, хотят ли они "продавать" землю Коломойскому и другим таким же, или хотят продать землю государству?
Был ли у у тех кто голосовал за те партии кто за рынок в нынешних условиях?
Температура будет расти больше, больше людей будут нуждаться в новом доме, воде и еде.
ПОЭТОМУ МЫ УЖЕ СЕЙЧАС ДОЛЖНЫ ОТДАТЬ НАШУ ДОБЫТУЮ КРОВЬЮ ПОКОЛЕНИЙ ЗЕМЛЮ!!!
Эти уроды начинают не с нужных законов, они хотя добить Украину и всех нас.