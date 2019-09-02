 Аэропорт Запорожья полностью закрылся на ремонт на полтора месяца

В этот раз не работает как основная искусственная взлетно-посадочная полоса с бетонным покрытием, так и грунтовая полоса, которую задействовали во время предыдущих ремонтов в 2017 и 2018 годах, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

На время ремонта в Запорожье приостановили рейсы все авиакомпании. В частности, Turkish Airlines и Pegasus Airlines временно отменили полеты из Стамбула, МАУ – из Киева, "Мотор Сич" в Киев, Минск и Бургас, LOT – из Варшавы.

Как отмечает издание, данный ремонт стал третьим по счету за последние годы в аэропорту Запорожье, однако нынешние работы будут наиболее масштабными. Сейчас предприятие также строит новый пассажирский терминал и провело закупки нового светосигнального оборудования и оборудования ILS для выполнения инструментальной посадки.

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Как сообщалось, ремонтные работы в аэропорту проводит компания "Онур Конструкцион Интернешнл", которая выиграла тендер.

Изначально аэропорт Запорожье указывал ожидаемую стоимость закупки 402 млн грн, однако в ходе ценового аукциона, в котором принимали участие три компании, стоимость работ снизилась до 308,95 млн грн.

Согласно условиям тендерной документации, "Онур Конструкцион Интернешнл" должна будет снять часть асфальтобетонного покрытия с рулежной дорожки №1 и перрона, а также вырезать бетонные конструкции с полосы. После этого подрядчик должен будет нанести новый асфальтобетон и цементобетон взамен демонтированных поверхностей и завершить работы нанесением новой разметки.

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