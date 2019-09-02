 Первым заместителем Милованова в Минэкономразвития станет бывший советник Гройсмана

Об этом свидетельствует поданная Кухтой декларация за 2018 год, которая обнародована в Едином государственном реестре деклараций, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В графе "Место работы" указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а под "занимаемой должностью" значится "первый заместитель министра".

О назначении Кухты планируется объявить сегодня на заседании Кабмина.

Павел Кухта входит в партию "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под номером 25, но не прошел.

Ранее Кухта работал заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем. В 2015-2019 годах – советник министра финансов, в 2016-2019 годах – советник премьер-министра.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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