[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.02 27.55
 Регуляторная политика, Энергетика
  184  0
Все про:налоги (933) экология (142) Минэнергоугля (665) Алексей Оржель (1)

 Новый министр энергетики анонсировал пересмотр ставок налогов на вредные выбросы

Министерство энергетики и защиты окружающей среды инициирует изменение налоговой политики в сфере вредных выбросов.

Об этом глава ведомства Алексей Оржель заявил на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В рамках работы правительства отдельное внимание будет к налогам на экстерналии. Это выбросы, которые вредят окружающей среде. Наша логика вводить именно те налоги на те элементы, которые мы хотим уменьшить", – сказал глава министерства.

Оржель также пояснил, что одним из мотивов объединения министерств энергетики и экологии было исключение конфликта интересов в этой сфере с целью проведения единой государственной политики от добычи ископаемых до снижения вредных выбросов и утилизации отходов.

"В пятницу были первые встречи с министерствами… Мы договорились, что по экологическим позициям будут красные линии, эти красные линии энергетика не сможет (переходить, – ред.)", – сказал министр.

Как сообщалось, Оржель также заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды разработает новую энергетическую стратегию Украины.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145866
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиРегуляторная политика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Газ Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Нацполиция Пенс Россия США
 
 
 
 
 
 вверх