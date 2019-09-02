 Остатки средств на едином счету Казначейства достигли 62 миллиардов

Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины, передает БизнесЦензор.

По данным Казначейства, на 1 сентября 2018 года на Едином казначейском счете находилось 27,09 млрд грн, тогда как на аналогичную дату 2017 года – 63,15 млрд грн, 2016 года – 23,76 млрд грн.

На 1 сентября приходятся значительные выплаты по еврооблигациям Украины: $687 млн в счет погашения и процентов по еврооблигациям-2019 и $419 млн – проценты по еврооблигациям с погашением в 2020-2027 годах, отмечает Интерфакс-Украина.

Как заверили в Минфине, средства для выплат зарезервированы, однако из-за выходного дня в понедельник в США, они буду перечислены держателям еврооблигациям во вторник, 3 сентября.

Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 августа составляли 48,98 млрд грн, что в 3,7 раза больше по сравнению с показателем на начало июля.

Кроме того, на 1 августа сумма средств на валютных счетах правительства в Госказначействе составляла в эквиваленте 76,8 млрд грн ($3,07 млрд по курсу НБУ на отчетную дату).

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