 Аэропорт "Жуляны" закрылся на ремонт

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

"Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября, в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в указанный период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту "Киев", будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".

Дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".

Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram