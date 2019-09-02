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 Аэропорт "Жуляны" закрылся на ремонт

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского (Жуляны) приостановил обслуживание авиарейсов с 9:00 понедельника, 2 сентября, до 9:00 четверга, 12 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает БизнесЦензор.

"Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского не будет обслуживать пассажиров в течение 10 дней, с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября, в связи с проведением текущего ремонта взлетно-посадочной полосы", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, в указанный период рейсы авиакомпаний, базирующихся в столичном аэропорту "Киев", будут обслуживаться в Международном аэропорту "Борисполь".

Дополнительные рейсы уже летающих в "Борисполь" авиакомпаний "Белавиа" и LOT будут обслуживаться в основном терминале D. Из этого же терминала будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, и "Мотор Сич".

Терминал F, который сейчас является основным для лоукостов Ryanair и Laudamotion, начнет обслуживать рейсы Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways (торговая марка AZAL), "Джоника" и Vueling.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145861
 
 
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