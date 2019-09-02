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Все про:коррупция (242) Минюст (297)

 Новый министр юстиции призвал рассказать ему о коррупционных схемах в Минюсте

Новоназначенный министр юстиции Денис Малюська призвал сообщать ему о существующих в Минюсте коррупционных схемах.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава министерства написал на своей странице в сети Facebook.

"Я знаком со слухами о том, что: абсолютное большинство частных исполнителей и значительная часть государственных исполнителей были вынуждены передавать значительную часть своего вознаграждения вверх; существовали "стоп списки" предприятий, с которых нельзя взыскивать задолженность; отдельным крупным предприятиям навязали отдельных частных исполнителей для взыскания их дебиторки; комиссия по рассмотрению жалоб в сфере госрегистрации часто работала за деньги; существуют черные регистраторы и нотариусы", – сообщил министр.

Глава Минюста пообещал, что намерен пресечь подобную практику.

"Если кто-нибудь знает, что со дня моего назначения министром эта практика продолжается – дайте знать", – заявил министр.

"Также отдельно обращаюсь к коллегам по Минюсту. Я точно знаю, что абсолютное большинство из вас являются честными и порядочными людьми. Но не все. Если кто-нибудь продолжит описанные выше практики, я сделаю все, чтобы карма сработала, и такой "герой" получил то, что заслуживает", – добавил Малюска.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Дениса Малюськи – на должность министра юстиции.

Подробнее о каждом из новых министров правительства читайте в материале БизнесЦензор: Хто очолив новий Кабінет міністрів

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145860
 
 
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