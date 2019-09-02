 Реестр юридических лиц начал обновлять данные ежедневно, – Дубилет

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в сети Facebook.

"У нас первая небольшая победа в борьбе с рейдерством. Вернее, сразу две победы… Мы добились того, что открытые данные о юрлицах (ЕДР) начали публиковаться ежедневно, а не еженедельно", – сообщил Дубилет.

Министр пояснил, что это позволит владельцам бизнеса оперативно получать информацию о внезапной смене регистрационных данных.

"Если раньше жертва рейдерства могла узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием до недели (за это время компанию могут "отжать" еще больше – забрать активы, перепродать и т.д.), то теперь задержка будет до одного дня", – отметил Дубилет.

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Министр также напомнил, что сервис OpenDataBot запустил информирование о смене данных в реестре для всех компаний, а не только тех, кто подписался на эту услугу отдельно.

"OpenDataBot теперь рассылает СМСки по всем, по кому произошли изменения (телефон берется из того же ЕДР, потому важно, чтобы там были реальные контакты), а "Приватбанк" – по всем своим клиентам", – отметил чиновник.

Дубилет также сообщил, что теперь у бизнеса появилась возможность подавать жалобы в Антирейредскую комиссию в электронной форме через iGov.

"Раньше, чтобы подать жалобу, вам нужно было, во-первых, нанять юристов, которые подготовят для вас большой пакет документов (и даже с этим половина заявок отклонялось по формальным причинам). Более того, пока эти документы доходили до комиссии через цепочку канцелярий, могло пройти 2 недели. Мы же создали на iGov форму, которую почти невозможно заполнить так, чтобы ее отклонили по формальным признакам (можно даже заполнить без юристов!). Более того, она поступает в работу комиссии мгновенно!", – добавил чиновник.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Дмитрия Дубилета – на должность министра Кабинета министров.

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