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Все про:Зеленский (272) Израиль (136) пенсионеры (251) пенсия (367)

 Зеленский пообещал решить вопрос выплаты украинских пенсий эмигрантам в Израиль

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отказывается от пенсионного обеспечения украинцев, выехавших на постоянное жительство в Израиль, и пообещал способствовать началу подготовки соответствующего документа новым Кабинетом министров, а также рассмотрению этого вопроса украинским парламентом.

Об этом говорится в ответе пресс-службы президента Украины на соответствующий запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой сделки. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой", – заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что тема соглашения между Украиной и Израилем о пенсионном обеспечении выехавших на постоянное жительство в Израиль украинцев обсуждалась во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по инициативе израильской стороны.

Напомним, соответствующий документ был подписан 7 лет назад.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145811
 
 
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В Канаде, например, нерезиденты получают только половину причитающейся им пенсии.
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Дуже вчасно, прилітав Натаньяху по пенсію!Під час війни з кацапстаном.А на параді в Маскві,начепив георгіївську стрічку ,разом з путлєром!Щоб Українці були в захваті від такого геройства!Хліб і сіль!
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Ще велике питання,кого в Україні більше,чи агентів кацапстану,чи,усраілю !
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