 Зеленский пообещал решить вопрос выплаты украинских пенсий эмигрантам в Израиль

Об этом говорится в ответе пресс-службы президента Украины на соответствующий запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Президент Владимир Зеленский отметил Нетаньяху, что Украина не отказывается от этой сделки. Глава Украинского государства пообещал способствовать тому, чтобы после парламентских выборов новый Кабинет министров начал процесс подготовки ратификации документа и этот вопрос был рассмотрен Верховной Радой", – заявили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что тема соглашения между Украиной и Израилем о пенсионном обеспечении выехавших на постоянное жительство в Израиль украинцев обсуждалась во время недавнего визита в Киев премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по инициативе израильской стороны.

Напомним, соответствующий документ был подписан 7 лет назад.

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