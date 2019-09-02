 России придется строить новую дорогу к мосту в оккупированный Крым, – СМИ

Как пишут Ведомости, Минтранс РФ, Росавтодор и госкомпания "Автодор" обсуждают строительство новой трассы, которая соединит Краснодар с мостом, передает БизнесЦензор.

Представитель российского Минтранса подтвердил эту информацию.

Сейчас из Краснодара в оккупированный Крым ведут две дороги: одна из них через Крымск и Джигинку, вторая и основная – А-289 протяженностью 150 км – идет от Краснодара в Славянск-на-Кубани и город Темрюк. При этом дальние подходы к Керченскому мосту не справляются с потоком машин и летом движение почти останавливается из-за пробок.

По данным издания, пробки возникают почти по всему маршруту, особенно в районе городов, а объекты дорожного сервиса (заправки и туалеты) – большая редкость на трассах.

По словам представителя российского Минтранса, планируется построить 128 км новой дороги, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290. Завершить работы планируется в 2022 году.

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