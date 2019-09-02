 Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 40% с начала года

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 1,31 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+46,3%), 130,4 тыс. пассажиров – внутренними (-5,4%), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Общее количество рейсов за 8 месяцев 2019 года составило 12 499, что на 24,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 10 794 рейса были международными (+28,6%), 1 705 рейсов – внутренними (+2,5%).

В августе аэропорт "Львов" обслужил 251,8 тыс. пассажиров, что на 31,4% превысило результат за аналогичный месяц прошлого года. В том числе 233,2 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+37,6%), тогда как 18,6 тыс. путешественников прилетели или вылетели внутренними рейсами (-15,8%).

Количество рейсов в аэропорту Львов в августе 2019 года составило 1 942, что на 23,6% больше, чем в августе 2018 года. Из них 1700 рейсов были международными (+24,9%), 242 рейса — внутренними (+15,2%).

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