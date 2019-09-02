[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.99 27.55
 Транспорт
  154  0
Все про:авиация (1065) аэропорт (677) Львов (432) авиасообщение (1298)

 Аэропорт "Львов" увеличил пассажиропоток на 40% с начала года

В январе-августе 2019 года пассажиропоток в аэропорту "Львов" вырос на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,45 млн человек.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, 1,31 млн пассажиров воспользовались международными рейсами (+46,3%), 130,4 тыс. пассажиров – внутренними (-5,4%), передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание avianews.com.

Общее количество рейсов за 8 месяцев 2019 года составило 12 499, что на 24,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. 10 794 рейса были международными (+28,6%), 1 705 рейсов – внутренними (+2,5%).

В августе аэропорт "Львов" обслужил 251,8 тыс. пассажиров, что на 31,4% превысило результат за аналогичный месяц прошлого года. В том числе 233,2 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами (+37,6%), тогда как 18,6 тыс. путешественников прилетели или вылетели внутренними рейсами (-15,8%).

Количество рейсов в аэропорту Львов в августе 2019 года составило 1 942, что на 23,6% больше, чем в августе 2018 года. Из них 1700 рейсов были международными (+24,9%), 242 рейса — внутренними (+15,2%).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145807
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспорт
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Кабмин Крым Нацполиция Пенс Польша Россия США
 
 
 
 
 
 вверх