 Зеленский передумал продавать президентские самолеты

Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.

"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", – рассказал президент.

"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.

"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", – сказал президент.

Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", – заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

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