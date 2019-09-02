[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 24.99 27.55
 Власть, Транспорт
  2651  7
Все про:авиация (1065) ДУСя (44) Зеленский (272) авиасообщение (1298)

 Зеленский передумал продавать президентские самолеты

Президент Владимир Зеленский больше не планирует распродать самолеты, которые находятся на балансе государственного авиационного предприятия "Украина" и обслуживает высших должностных лиц государства.

Об этом Зеленский заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.

"Один маленький (самолет, - ред.) там не работает, я его даже не видел. Есть еще два самолета. Один маленький, наш Ан. Я летаю на нем с группой быстрого реагирования по Украине. И есть один самолет большего размера. Он для международных встреч", – рассказал президент.

"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", – сказал Зеленский.

По словам главы государства, государственный авипарк нужен ему в том числе для поездок в регионы.

"Например, мы вылетаем на самолете, прилетаем, потом вертолет, после вертолета мы садимся в какие-то джипы и едем в зону АТО. Ну не летают в зону АТО пока еще рейсовые самолеты. Поверьте, тут не идет речь о комфорте", – сказал президент.

Как сообщалось, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании.

"Насколько я знаю, там два самолета. (...) Три? Продать. Ну, конечно, продать к чертовой матери", – заявлял кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью изданию "РБК-Украина".

На балансе ГАП "Украина" сейчас находится семь воздушных судов: самолеты A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертолета Ми-8МТВ-1 и два самолета Ил-62М. Два последних - выведены из эксплуатации, а один из вертолетов не выполняет полетов по техническим причинам.

По информации ГУД, на содержание Государственного авиационного предприятия "Украина" в 2019 году запланировано почти 231 млн грн, из которых, по состоянию на первое августа, выделено 140,5 млн грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реальность оказалась грубой, да, Зеля?
 показать весь комментарий
 
 
кожаное лисапетное седло "Украины" очень жесткое Зеленский передумал продавать президентские самолеты - Цензор.НЕТ 6326
 показать весь комментарий
 
 
"Я не могу сегодня продать эти два самолета просто потому что у меня сейчас такое количество срочных вылетов, что я не могу себе это позволить", - сказал Зеленский.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145806

А когда решил податься в президенты думал, что придется лежать на диване или пляже и никуда не летать?
И кортежи обещал отменить, а вместо того увеличил их.

Мужику пятый десяток лет, а он жил в придуманном мире или сознательно обещал-врал?
 показать весь комментарий
 
 
Это ж надо...
Хотел на работу на велике, на должности открытые конкурсы, администрацию в "опен спейс", самолеты продать к чертовой матери.
А вышло, как у дедушки Михалкова:
Старик посмотрел на корову свою:
- Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому -
Такая скотина нужна самому!
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Донбасс Зеленский Кабмин Крым Нацполиция Пенс Польша Россия США
 
 
 
 
 
 вверх