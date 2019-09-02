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Все про:Зеленский (272) Богдан Андрей (18) Шефир_Сергей (2) Офис Президента (16)

 Офис Зеленского передумал переезжать в Украинский дом

Офис президента уже не рассматривает вариант переезда с улицы Банковой в Украинский дом на Европейской площади.

Об этом глава Офиса Андрей Богдан заявил в проекте "100 дней президента" на телеканале "1+1", передает БизнесЦензор.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно время проведения там ремонтных работ плюс все эти системы секретности, связи, безопасности – это настолько все сложно, что нет смысла это делать как временно", – заявил Богдан.

В свою очередь первый помощник президента Сергей Шефир назвал несвоевременным вопрос переезда Офиса президента в Украинский дом.

"Не время – но это лично мое мнение. И нет таких предложений, чтобы все сказали: да, это супер-предложение, это недорого, красиво и там удобно", – сказал Шефир.

Напомним, 18 апреля на то время кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о желании перенести Администрацию президента с Банковой.

Впоследствии команда президента предложила перенести офис главы государства в Украинский дом на Европейской площади, расположенной неподалеку от правительственного квартала.

Перед парламентскими выборами Зеленский ознакомился с концепцией переезда и одобрил ее. Тогда Андрей Богдан заявлял, что разработана концепция, которая предусматривает, что переезд произойдет без использования средств государства. Саму концепцию президенту представлял друг Боглана столичный засройщик Андрей Вавриш.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145804
 
   
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Уже принюхался к атмосфере бюрократической системы. Понравилось. Наверно уже передумал что одного срока ему хватит.
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Минус один пункт из предвыборных лозунгов ЗЕ команды. Печалька...
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Україні не потрібні аж два уряди, один на Банковій, а другий на Хрещатику, один все контролює і ні за що не відповідає, а другий в ролі хлопчиків для побиття. Перший називали адміністрацією, секретаріатом, знову адміністрацією, зараз назвали офісом, але суть функцій зберігається від політбюро ЦК КПРС... Отже, переїзжайте на Хрещатик і з двох урядів зробіть один уряд.
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Может он, *****, передумает и президентом быть?
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А як же завивання гідранта "я німагу, я в етіх стєнах (Банкової) сайду с ума"? Нібіріжотє ви свойо зєльоное дарованіє, йо нібіріжотє... )
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"Офіс передумав". Цих двох слів достатньо. Коли кажуть "автобус або ішак не хоче їхати" - це ще якось зрозуміло.
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А деньги на переезд, как я понимаю, уже потрачены. )))
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