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 Telegram скроет номера пользователей

В ближайшее время Telegram выпустит обновление, благодаря которому пользователи смогут скрывать свои телефонные номера ото всех, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Сейчас в мессенджере можно убрать отображение номера, но если контакт сохранен у кого-то в списке номеров, то настройки приватности действовать не будут.

По данным собеседников агентства, решение выпустить такое обновление связано с протестами в Гонконге. Новые настройки конфиденциальности в Telegram позволят митингующим скрывать свои личности от местных органов власти. Однако один из источников допустил, что власти могли заранее сохранить себе базу контактов, причастных к акциям. В этом случае новая функция Telegram не защитит участников протестов.

В Гонконге уже более двух месяцев продолжаются массовые демонстрации. Изначально митингующие требовали от властей полностью отказаться от закона об экстрадиции подозреваемых в Китай. Позже их требования расширились. В частности, они стали добиваться, чтобы власти перестали квалифицировать протесты 12 июня как беспорядки и освободили арестованных активистов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145766
 
 
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