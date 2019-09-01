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 Лукашенко призвал белорусских производителей сахар искать рынки сбыта вне России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил белорусским производителям сахара диверсифицировать экспортные поставки сахара, не замыкаясь только на России.

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

"Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне. Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации", - отметил Лукашенко.

Представители одного из хозяйств доложили главе государства, что на традиционном для белорусских производителей российском рынке наблюдается избыток сахара. Как заявили в президентской пресс-службе, "в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси". "Думайте, где вы будете продавать сахар", - заявил Лукашенко, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и губернатору Минской области.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145765
 
 
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