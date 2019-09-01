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Все про:Польша (794) Россия (4081) санкции (1268) Дуда (5)

 Президент Польши заявил о необходимости продолжить санкции против РФ

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Украина должна вернуть свою территориальную целостность, которую имела до 2014 года. Сегодня территория Украины оккупирована – Крым, а также Луганская и Донецкая области – эти территории должны вернуться к Украине. Наша позиция в этом контексте в отношении России однозначна: …мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, так как это самый мирный способ заставить государство соблюдать международное право", - сказал Дуда на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Варшаве в субботу.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145762
 
 
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