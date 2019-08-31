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 Volkswagen выплатит клиентам в США $100 миллионов из-за ошибочных данных расхода топлива

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) выплатит своим клиентам в США компенсации из-за ошибочных данных о расходе топлива. Речь идет о примерно 98 тысячах автомобилей марок Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, выпущенных с 2013 по 2017 годы, сообщает американское Агентство по охране окружающей среды (EPA).

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По данным ведомства, на части автомобилей этих марок было установлено программное обеспечение, которое позволяло на испытательных стендах занижать показатели расхода бензина, а также содержания веществ в выхлопных газах.

Концерн согласился выплатить затронутым клиентам в Соединенных Штатах от 5,4 до 24,3 доллара за каждый месяц владения моделью из списка. Общая сумма компенсаций составляет около 96,5 млн долларов (в пересчете - 87,6 млн евро).

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

"Дизельгейт" вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка для устранения технических фальсификаций. Концерн достиг с властями США соглашения о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму более 18 миллиардов долларов в рамках урегулирования скандала.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145698
 
 
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