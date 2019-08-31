 Посол Китая обвинил США во вмешательстве в украинско-китайские отношения

Об этом со ссылкой на Українські новини сообщает БизнесЦензор.

"В период пребывания в Киеве господин Болтон высказывался безответственно относительно Китая и китайско-украинских отношений... Китай никогда не высказывался в безответственном ключе относительно внутренней и внешней политики Украины и никогда не требовал, чтобы Украина выбирала сторону. США также не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, как и требовать занять сторону между Китаем и США", - сказал он.

Посол заверил, что украинско-китайское сотрудничество в сфере военных технологий базируется на принципах взаимовыгодности, и выразил мнение, что развитие данной отрасли Украины не интересует США.

"Ранее оборонная промышленность в Украине развивалась очень успешно, но сейчас находится в периоде трудностей. В течение многих лет США не делали больших инвестиций в сферу оборонной промышленности Украины, как и не делали никаких оборонных заказов на оборонную промышленность Украины. Наоборот, США всеми силами мешают сотрудничеству Украины с другими странами в сфере военных технологий. Неужели настоящие намерения США - это дать оборонной промышленности Украины умереть, уничтожить конкуренцию, дать большому количеству работников сферы военной промышленности остаться без работы?" - сказал он.

Кроме того, посла возмутили слова советника Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона о создании Китаем "дипломатии долга", в то время как Китай считает таковой политику именно США.

27 августа Болтон прибыл в Украину для обсуждения с властями "защиты промышленности от недобросовестного экономического поведения Китая" в контексте продажи производителя авиационных двигателей и газотурбинных установок компании "Мотор Сич" (Запорожье) китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Ду Вэй, отвечая на вопросы журналистов об украинском производителе авиадвигателей, сказал, что это - коммерческая деятельность между самой "Мотор Сичью" и частным китайским предприятием, а власти в этом не участвуют и не вмешиваются.

При этом посол подтвердил, что для покупки акций "Мотор Сичи" частной компанией был взят кредит у государственного банка, назвав это обычным делом.

Посол отверг предположения о том, что через сотрудничество "Мотор Сичи" с Китаем украинские технологии могут попасть в Россию.

"Мы в этой сфере очень строго соблюдаем правила защиты интеллектуальной собственности", - заявил он.

В целом относительно ситуации с "Мотор Сичью" посол подчеркнул, что коммерческая деятельность должна регулироваться рыночными правилами, а иностранные государства не могут оказывать влияние.

"Когда большое государство оказывает влияние на меньшие страны - это не морально", - сказал он.