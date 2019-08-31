 Аргентина ввела контроль за распределением прибыли банков

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

"Финансовые учреждения должны будут предварительно получить разрешение ЦБ Аргентины для распределения своей прибыли", - говорится в документе. Таким образом аргентинские банки не смогут переводить средства из страны без ведома ЦБ.

По словам Центробанка, "эта мера гарантирует поддержание ликвидности системы, чтобы вкладчики могли получить запрашиваемые ими наличные средства".

Крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion продавал доллар за 61 песо. В понедельник курс составлял 57 песо за доллар. Резервы ЦБ за три недели сократились с $66,3 млрд до 56 млрд.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых победил оппозиционный левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.