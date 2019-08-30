 Apple разрешит независимым мастерским ремонтировать iPhone

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Инициатива распространяется на "самые распространенные случаи ремонта" iPhone, у которых закончился гарантийный срок. Apple предоставит крупным и небольшим независимым сервисным центрам оригинальные запчасти, инструменты, обучение, руководства и средства диагностики, как у авторизованных партнеров компании.

"Когда нужен ремонт, потребитель должен быть уверен, что его провели правильно. Мы верим, что самый безопасный и надежный ремонт - это ремонт, выполненный квалифицированным специалистом с оригинальными запчастями, которые спроектированы и протестированы должным образом", - отметил главный операционный директор Apple Джефф Уильямс.

Никаких вступительных взносов для участия в программе платить не нужно, просто продать заявку и получить аккредитацию.

Однако у независимой мастерской должен быть как минимум один специалист, который пройдет сертификацию в Apple. После этого мастерская сможет закупать запчасти и другие инструменты по ценам авторизованных партнеров Apple.

Первое время программа будет работать только в США, но со временем ее расширят на другие страны.

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