 Зеленский соберет новый Кабмин на встречу 2 сентября, – министр

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в ходе своего официального представления в министерстве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и главами других ведомств", – сообщила Новосад.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В частности, Анна Новосад была назначена министром образования и науки.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram