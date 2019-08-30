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 Зеленский соберет новый Кабмин на встречу 2 сентября, – министр

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, планирует провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами.

Об этом сообщила министр образования и науки Анна Новосад в ходе своего официального представления в министерстве, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и главами других ведомств", – сообщила Новосад.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В частности, Анна Новосад была назначена министром образования и науки.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145656
 
 
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