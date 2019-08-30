 Фонд гарантирования повысил цену на интересовавшие Веревского активы "Дельта банка" в 5 раз

Стартовая цена лота установлена в размере 4,98 млрд грн, аукцион пройдет на площадке DebtX 24 сентября по голландской модели, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В обеспечении по кредитам – объекты по переработке сельскохозяйственной продукции, которые расположены в Одесской области. С учетом обнародованных Фондом гарантирования номеров договоров, речь идет об "Ильичевском масложировом комбинате", "Ильичевском зерновом порте" и "Одесском масложировом комбинате".

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Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 7 июня на "голландском" аукционе на площадке DebtX, уже продавал этот же пул активов "Дельта Банка" номинальной стоимостью 4,85 млрд грн за 182,5 млн грн. Таким образом, дисконт при продаже пула составил 96,2%.

Покупателем актива стало ООО "Финансовая компания "Скай", ее конечным бенефициаром является известный бизнесмен Андрей Веревский, основной собственник и глава агрохолдинга "Кернел".

Однако 9 июля Фонд гарантирования на основании решения НБУ принял решение об отмене результатов торгов, проведенных 7 июня. Как поясняли в Нацбанке, компания "Скай" в марте уже побеждала на аукционе по продаже этого пула с предложением 906 млн грн. Однако соответствующее соглашение было заблокировано судом по требованию третьего лица. Таким образом, продажа актива за 182,5 млн грн могла свидетельствовать о попытке искусственного занижения цены.

После этого ООО "Финансовая компания "Скай" подало иск с требованием признать заключенным договор уступки прав требования по выкупленным с дисконтом 96% кредитам "Дельта Банка", однако не смогла добиться ареста актива в качестве обеспечительной меры.

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