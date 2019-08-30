 Власти Киева потратят 100 миллионов на ремонт кинотеатра "Братислава"

Об этом свидетельствуют данные в системе "Прозорро", передает БизнесЦензор.

Согласно условиям тендера, необходимо до конца 2021 года провести капитальный ремонт здания и внутренних помещений кинотеатра расположенного по адресу: ул. А. Архипенко, 5. Также в техническое задание включено оснащение техникой трех залов кинотеатра, фойе и уличной площадки.

Конечным сроком подачи заявок на тендер указано 16 сентября, аукцион запланирован на 17 сентября.

Кинотеатр "Братислава" расположен на Оболони, на улице Александра Архипенко, 5. Он был построен в 1976 году и имеет два зала на 500 и 200 мест.

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