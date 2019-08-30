 ЦИК закупил две тысячи компьютеров по 28 000 за штуку

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году в органы ведения Государственного реестра избирателей по всей контролируемой территории Украины поставят 2 426 автоматизированных рабочих мест пользователей автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы "Государственный реестр избирателей" двух типов.

В частности, закуплено 12 комплектов по 28 231 грн в составе компьютера Dell OptiPlex 3060 MFF без операционной системы с процессором Intel Core i3-8100Т, памятью 16GB 2666MHz DDR4, жестким диском 256GB M.2 Solid State Drive , видео-картой Intel UHD Graphics 630, сетевым адаптером On-board Gigabit NIC, адаптером питания AC adapter 65W, пылевым фильтром Dust filter for Micro, клавиатурой Dell Multimedia Keyboard- KB216, мышью Dell Wired Mouse MSI 16 Black, монитором Dell 22 Monitor P2219H (21.5") Black, креплением Micro AIO Stand MFS18 CUS KIT, источником бесперебойного питания Delta VX-1000VA и концентратором Digitus Slim Spider USB Hub.

Еще 2414 комплектов закуплено по 28 034 грн в составе компьютера Dell OptiPlex 3060 SFF без операционной системы с процессором Intel Core i7-8700, памятью 8GB 2666MHz DDR4, жестким диском 256GB SSD, видео-картой Intel UHD Graphics 630, сетевым адаптером On-board Gigabit NIC, пылевым фильтром Dust filter for Small Form Factor, клавиатурой Dell Multimedia Keyboard- KB216, мышью Dell Wired Mouse MSI 16 Black, источником бесперебойного питания Delta VX-1000VA, кабелем Digitus USB 2.0 ( AM/AF) 1,8m black.

Оба типа имеют защиту данных 5Yr Data Protection – Keep Your Hard Drive и пятилетнюю гарантию 5YrNext Business Day на все оборудование, кроме ИБП с двухлетней гарантией.

В интернет-магазинах цены других сборников компьютера Dell OptiPlex 3060 в корпусе MFF или SFF без ДЖБ достигают 25 тыс. грн. С учетом НДС это сопоставимо с тендерной ценой.

Цена нынешней сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 69,4 млн грн.

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ООО "АСАП Демо" и ФЛП Шпирко Александр Константинович не смогли доказать через АМКУ, что требованиям закупки отвечает лишь Dell. ЦИК заявила, что вторым производителем подобных компьютеров является HP.

ООО "Амрита Комплексные решения" требовала от заказчика убрать требование наличия у участника авторизованного сервисного центра и сертифицированных технических специалистов для гарантийного обслуживания, оставив ее только для производителя, но тот отказался.

Учредителями столичной "Миромикс Юнайтед" является киевляне Олег Иванов и Наталья Науменко, которые также владеют ООО "Миромикс Директ". Первая фирма с 2008 года выиграла подрядов на 110,3 млн грн, а вторая с 2015 года – на 55 млн грн, обе – в основном у ЦИК.

Единственным конкурентом был другой продавец компьютеров Dell OptiPlex – ООО "Улисс Системс" Александра Тополянского, Павла Опре, Романа Носова и Юлии Новицкой.

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