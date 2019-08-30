 Из "Укрнафты" уволился ответственный за развитие британский топ-менеджер

Соответствующее решение набсовет принял 29 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Причины увольнения в сообщении "Укрнафты" не раскрываются. Должность члена правления, которую занимал Поппер остается вакантной.

Поппер является гражданином Великобритании. Он был назначен членом правления "Укрнафты" в ноябре 2015 года и был один из трех экспатов-членов правления, которых в качестве своей команды привлек уже бывший глава компании Марк Роллинс.

Согласно уставу, правление "Укрнафты" состоит из 7 членов. В данный момент членами правления остаются Олег Гез (врио главы), Ирина Евец, Маврикий Калугин и Елена Кропивянская.

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Как сообщалось, в марте акционеры ПАО "Укрнафта" проголосовали за досрочное прекращение с 30 апреля 2019 года полномочий главы правления Марка Роллинса и избрание временно исполняющем эти обязанности Олега Геза, которого называют креатурой представлявшего группу "Приват" Феликса Лунева, курирующего коммерческий блок компании.

Марк Роллинс был избран председателем правления "Укрнафты" 22 июля 2015 года и вступил в должность 28 сентября того же года.

Напомним, в декабре 2017 года, спустя два года работы "Укрнафту" покинул британец Роберт Уолли, пришедший в "Укрнафту" почти одновременно с Поппером.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).

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