 Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль

Об этом она сообщила LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центе Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться", – отметила Гонтарева.

По словам экс-главы НБУ, она получила серьезные травмы.

"Травмы серьезные – переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую", – написала Гонтарева.

Ранее бывшая руководительница Нацбанка (НБУ) Валерия Гонтарева заявляла об угрозах со стороны олигарха и экс-собственника "Приватбанка" Игорь Коломойский.

"Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали почему", – рассказывала Гонтарева.

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