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 Зеленский внес в Раду законопроект о сокращении количества народных депутатов

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде сократить конституционный состав Верховной Рады с 450 до 300 депутатов и ввести пропорциональную избирательную систему.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции, зарегистрированном в Раде 29 августа под №1017, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Законопроект также предусматривает, что депутатом может быть избран гражданин Украины, который постоянно проживает в Украине не менее 5 лет и владеет государственным языком.

В законопроекте отмечается, что после вступления в силу этого закона Рада, избранная до вступления его в силу, продолжает исполнять свои полномочия до следующих выборов Рады.

Как сообщалось, 29 августа депутаты Верховной Рады девятого созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145618
 
 
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