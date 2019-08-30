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Все про:Германия (683) Кабмин (3333) США (2332)

 Германия и США поддержали назначение нового Кабмина

Посольство Германии в Украине поздравляет новоизбранный Кабинет министров и депутатов Верховной Рады с принятием присяги и заявляет о готовности поддерживать курс демократических реформ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение посольства, передает БизнесЦензор.

"Искренние поздравления председателю Верховной Рады Разумкову, премьер-министру Украины Гончаруку, всем министрам и всем депутатам, которые вчера приняли присягу. Германия готова и в дальнейшем поддерживать Украину в ее курсе демократических реформ - независимо от того, будут одобрены реформы утром или поздно ночью", - сказано в сообщении.

В свою очередь спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер ранее также поздравил новоназначенного премьер-министра Украины Алексея Гончарука и новый Кабмин, а также заверил их в поддержке Вашингтоном в продвижении реформ и стремлении к восстановлении территориальной целостности страны.

"Поздравляю премьер-министра Гончарука, министра иностранных дел Пристайко и весь кабинет министров Украины! Соединенные Штаты поддерживают вас в продвижении реформ, стремлении к миру и восстановлению территориальной целостности", - написал Волкер в Twitter.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа").

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145614
 
 
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а когда новый КабМин отправят в Трускавец на учение???
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