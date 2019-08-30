 Гончарук анонсировал амнистию капиталов с 2020 года

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Амнистию нужно проводить, но один раз. Это значит, что к ней нужно подготовиться. Этот год мы посвятим инвентаризации. Мы объединим реестры, посмотрим, сколько у нас объектов, субъектов… Мы должны понять, с чем на самом деле имеем дело", – сказал Гончарук.

По словам премьера, такой шаг должен подготовить почву для введения налоговой амнистии капиталов уже с 2020 года.

"Мы должны загнать в "цифру" всю страну в этом году, насколько это вообще возможно. И это, в том числе, про упрощение администрирования (налогообложения, – ред.). И с этого как с базы можно начинать работу в следующем году", – пояснил премьер-министр.

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Как сообщалось, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявлял, что обсуждаемый проект налоговой амнистии капиталов предусматривает базовую ставку в 9% и льготную в 5% при добровольном раскрытии информации налогоплательщиком.

По словам главы ГНС, предварительные переговоры с МВФ показывают готовность Фонда обсуждать параметры налоговой амнистии. " При этом глава Налоговой службы подчеркнул, что налоговую амнистию (добровольное раскрытие информации налогоплательщиком) важно запустить вместе с всеобщим декларированием.

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