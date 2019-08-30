 Гончарук хочет ускорить перепись населения

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Она (перепись, – ред.) уже инициирована, запланирована на декабрь следующего года. Была. Но мы изучаем возможность провести ее в этом году", – сказал Гончарук.

По словам премьера, планы провести перепись в конце 2020 года были связаны с тем, что в Украине осенью 2019 года должны были состояться очередные парламентские выборы.

"Выборов теперь не будет, по крайней мере, парламентских точно", – отметил глава правительства.

На уточняющий вопрос о возможности проведения местных выборов осенью этого года Гончарук ответил: "Я не знаю. Я думаю, что нет, но решение не я принимаю… Ведется дискуссия".

Как сообщалось, Кабмин назначил плановую перепись населения на 2020 год. По предварительным подсчетам, она обойдется госбюджету в 2 млрд грн. Предыдущий раз она проводилась в 2001 году. По ее результатам было установлено, что в Украине проживает 48,5 млн человек.

Данные о фактической численности населения являются базой для формирования региональных бюджетов, определения размера субвенций, расчета нагрузки на транспортную инфраструктуру, необходимое количество детских садов, школ и медучреждений.

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