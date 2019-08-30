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 Милованов рассказал о цели объединения Минэкономразвития и Минагрополитики

Объединение Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в единое ведомство призвано ускорить реализации ключевых реформ, таких, как приватизация государственных предприятий, введение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений.

Об этом сообщил новоназначенный глава министерства Тимофей Милованов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

По словам министра, детальное описание реформы будет изложено в программе правительства, которая будет представлена на рассмотрение парламента в определенные законом сроки. Сейчас Кабинет министров нарабатывает карту приоритетов и план действий.

Милованов отметил, что для Министерства является важной синхронизация деятельности всех рынков и внедрение эффективных, прозрачных и понятных правил игры, а реформа аграрной сферы с учетом ее комплексности требует стратегического согласования с ключевыми изменениями в других сферах.

Среди приоритетов работы министр также назавал дерегуляцию и диджитализацию, как ключевые инструменты борьбы с коррупцией в сферах апробаций, сертификации и разрешительной деятельности в в аграрном секторе, а также приватизацию государственных предприятий с целью ликвидации неэффективности в управлении и прямых потерь государственного бюджета.

Милованов также анонсировал перезагрузку системы государственной статистики, что позволит получить четкие цифры относительно показателей развития отрасли и формировать прогнозируемые долгосрочные ориентиры и приоритеты государственно политики в соответствующей сфере.

"Безусловно, объединение министерств носит не только бюрократический, но и стратегический характер. И в этом стратегическом измерении нам критически важно услышать ключевых стейкхолдеров. Учитывая это, мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив. Налаживание эффективного диалога – наш вызов и возможность", – заявил Милованов.

Он подчеркнул, что будет приложено максимально усилий, чтобы жизненный сельскохозяйственный цикл не был нарушен.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности Тимофея Милованова – на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства; Милованов рассказал о цели объединения Минэкономразвития и Минагрополитики 01

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145589
 
 
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