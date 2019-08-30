 Министерство развития громад начнет заниматься диджитализацией, – новый министр

Об этом сообщила новоназначенная министр развития общин и территорий Алена Бабак на аппаратном совещании в ведомстве, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В приоритетных направлениях деятельности Министерства развития территорий и общин и в дальнейшем –децентрализация и региональное развитие, энергоэффективность и ЖКХ, архитектура и строительство. Из нововведений, и это касается всех министерств, – внедрение блока по диджитализации. Это является одним из главных приоритетов нового правительства и премьер-министра Украины. Также это крайне важно, учитывая функционал министерства, который связан с ведением различных электронных реестров и внедрением е-услуг", – сказала Бабак.

По ее словам, среди первоочередных задач – наработка маршрутной карты задач программы действий нового правительства, представление неотложных решений на ближайшее заседание Кабмина и наработка перспектив развития каждого структурного подразделения ведомства, учитывая новые задачи.

Министр также сообщила, что сегодня в Кабинете министров Украины состоится встреча о переименовании Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины и дальнейшей реорганизации.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"), в частности, нардепа восьмого созыва Алену Бабак (фракция "Самопомич") на пост министра развития громад и территорий.

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