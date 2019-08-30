[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
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 Решение НКРЭКУ по снижению тарифа "Укрэнерго" – первый этап пересмотра цен на электроэнергию, – депутат

Снижение тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии уменьшит нагрузку на коммунальные предприятия по всей стране.

Об этом народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Зиновий Андрийовыч заявил в ходе заседания Нацкомиссии, регулирующей отношения в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает БизнесЦензор.

Напомним, что сегодня регулятор понизил тариф на услуги транспортировки "Укрэнерго", что приведет к снижению стоимости электроэнергии для небытовых потребителей на 20 копеек за кИт-ч.

По словам депутата, который ранее был мэром города Надвирна в Ивано-Франковской области, с 2014 года стоимость электроэнергии для коммунальных потребителей выросла в разы. В частности, рост стоимости уличного освещения составил 800%.

Нардеп напомнил, что очередное повышение произошло с вступлением в силу новой модели рынка электроэнергии. Так, если в 2018 году стоимость электроэнергии для потребителей коммунальной сферы составляла 2,5 грн, то в июле 2019 года – уже 3,58 грн за кВт-ч.

"Поэтому я считаю, что нынешнее решение правильное. Я думаю, это первый этап на основе решения Кабмина, которое говорит о снижении стоимости для небытовых потребителей на уровне 20 копеек", – отметил депутат.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145574
 
 
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