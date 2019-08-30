 Прибыль "ДТЭК Энерго" Ахметова за полгода сократилась на 38%

Об этом говорится в отчетности компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Доход "ДТЭК Энерго" в первом полугодии уменьшился на 35,8% (на 29,76 млрд грн) – до 53,43 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 0,6% (на 0,06 млрд грн) – до 9,54 млрд грн.

По итогам первого полугодия капитальные инвестиции "ДТЭК Энерго" составили 3,1 млрд грн, из них 2,4 млрд гривен – в добычу угля.

В "ДТЭК Энерго" комментируя снижение прибыли напомнили, что компания завершила процедуру анбандлинга в декабре 2018 года, выделив дистрибуционный бизнес в отдельное направление согласно требованиям закона "О рынке электроэнергии". Также был прекращен договор аренды на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

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Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2018 году получило чистую прибыль 5,25 млрд грн, тогда как 2017 год компания завершила с чистым убытком в размере 2,92 млрд грн.

Доход "ДТЭК Энерго" в 2018 году составил 90,79 млрд грн, что на 35,6% меньше, чем в 2017 году (140,97 млрд грн). Валовая прибыль за прошлый год уменьшилась на 1,3% (0,25 млрд грн) по сравнению с 2017 годом – до 19,27 млрд грн.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК. ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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