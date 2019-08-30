[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25 27.59
 Власть, Регуляторная политика
  3695  9
Все про:Кабмин (3333) налоги (930) налоговая (137) Гончарук_Алексей (17)

 Гончарук анонсировал масштабную налоговую реформу

Кабинет министров планирует провести весной "глубокую" налоговую реформу, которая вступит в силу в 2021 году.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша налоговая система спроектирована так, что добросовестный налогоплательщик проигрывает. Если ты честно платишь налоги, на целом наборе рынков ты просто вынужден оптимизировать. Это очень неправильно. Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной, потому что нельзя изменять налоговую систему во втором полугодии", – сказал глава правительства.

По словам премьер-министра, налоговая реформа должна вступить в силу с 1 января 2021 года.

"А этой осенью наше главное задание – навести порядок с администрированием налогов. У нас для этого есть господин Верланов, он очень порядочный человек. Я очень на него рассчитываю", – сказал Гончарук.

Отвечая на вопрос о потенциальных изменениях налогообложения для физических лиц-предпринимателей, премьер отметил: "Я считаю, что систему нужно исправлять, но начинать это делать не с "маленьких" это точно".

По мнению Гончарука, основная проблема упрощенной системы в том, что ее используют для "отмывания контрабанды".

"Мне сейчас сложно говорить о том, как будет выглядеть модель, которую мы предложим. Но мы будем исходить из того, что упрощенцами должна быть вся страна. То есть налогообложение должно быть настолько простым, чтобы оно не было сложным ни для кого", – подчеркнул глава Кабмина.

Как сообщалось, ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов с изменениями в Налоговый кодекс, которые направлены на решение для бизнеса ряд технических проблем, в том числе – сложностей с оформлением лицензий на хранение спирта и топлива.

"Над пропорциональностью мы, собственно, сейчас и работаем. Мы готовим пакет законов для решения на законодательном уровне: это и самоштарфы по незарегистрированным налоговым накладным при реализации на неплательщика НДС, и некоторые вопросы администрирования налогов, и BEPS, и единый счет для уплаты налогов по аналогии, как мы это сделали на таможне", – добавил глава ГНС.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145561
 
   
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
помнится, азиров все время анонсировал "налоговую реформу".. для избранных Гончарук анонсировал масштабную налоговую реформу - Цензор.НЕТ 5864
 показать весь комментарий
 
 
ну вони її і провели, Податковий кодекс прийняли, від якого ще гірше стало
 показать весь комментарий
 
чесно платити податки олігархам не вигідно, прості люди повинні це робити, - ось основні постулати таких податкових "реформ"
 показать весь комментарий
 
 
Прогресивная шкала налогообложения для олигархов не предвидется. Все ясно, будут грабить. Раз никого напугать не удалось с 23 уволилось только трое после Зелиных вояжей. Без поддержки населения получат тупой саботаж и перевыборы.
 показать весь комментарий
 
А где взять доходы,с которых собираются брать справедливые налоги?! Ведь 80% фирмачей и "предпринимателей" в Украине,занимаются 2-4 кратной примитивной спекуляцией...И так как цены на товары государством не контролируются...то при введении новых налогов,цена на товары МНОГОКРАТНО увеличивается!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиВласть
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР Гончарук_Алексей Зеленский Кабмин Коломойский моряки назначение Рябошапка Руслан США
 
 
 
 
 
 вверх