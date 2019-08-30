 "Укроборонпром" завершил переход на электронный документооборот

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома" сообщает БизнесЦензор.

"Концерн стал первой государственной структурой в оборонной сфере и в целом одним из первых государственных институтов в Украине, где отказались от бумажного делопроизводства", - говорится в сообщении.

Система электронного документооборота создан на базе программного обеспечения ИТ-Enterprise. Ее авторы разработали smarttender.biz и были пионерами среди участников системы электронных торгов ProZorro.

Также с 2019 года на предприятиях Концерна начали пользоваться электронной системой "Prozorro.Sale" для проведения открытых электронных тендеров по реализации имущества.