 Новый премьер предложил разделить и приватизировать "Укрзализныцю"

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти ГП и КП из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих гроздей, висящих на балансе. Из-под Кабмина это нужно забрать, политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И у нас есть предварительная договоренность с сильной личностью, которая возглавит процесс создания этого холдинга", – сказал Гончарук.

Глава правительства также заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими – та же "Укрзализныця". Там есть часть, которая не может быть приватизирована – (железнодорожное, – ред.) полотно", – отметил премьер.

В то же время Гончарук считает логичным поделить "Укрзализныцю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – уточнил премьер-министр.

Гончарук также сообщил, что у правительства уже есть кандидатура на пост главы Фонда госимущества, однако отказался называть конкретное имя, сославшись на то, что финальная договоренность еще не достигнута.

Глава Кабмина также анонсировал возможный переход главы "Укрпошты" Игоря Смелянского на новую, "более амбициозную" должность.

Как сообщалось, команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов, в том числе проект закона о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram