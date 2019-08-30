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 Власть, Транспорт, Корпоративные отношения, Инвестиции
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Все про:Кабмин (3333) приватизация (649) Укрзализныця (2352) Гончарук_Алексей (17)

 Новый премьер предложил разделить и приватизировать "Укрзализныцю"

Новый Кабинет министров планирует вывести все госпредприятия и коммунальные предприятия из ведения министерств.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил на встрече с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы сейчас думаем над созданием государственного холдинга, который вывел бы все эти ГП и КП из-под министерств. Чтобы у каждого министра не было этих гроздей, висящих на балансе. Из-под Кабмина это нужно забрать, политики вообще не должны этим заниматься. Это должен быть отдельный менеджмент. И у нас есть предварительная договоренность с сильной личностью, которая возглавит процесс создания этого холдинга", – сказал Гончарук.

Глава правительства также заявил, что считает необходимым проведение т.н. "большой приватизации".

"Лично моя позиция: чем меньше государства в экономике, тем лучше. Конечно, останутся предприятия, которые являются стратегическими – та же "Укрзализныця". Там есть часть, которая не может быть приватизирована – (железнодорожное, – ред.) полотно", – отметил премьер.

В то же время Гончарук считает логичным поделить "Укрзализныцю" на трех операторов, лишь один из которых должен остаться в госсобственности.

"Она должна быть поделена. Есть модель, когда предприятие делится на операторов трех разных частей. Это отдельная и очень сложная история. То, что может быть и является природной монополией, где не может быть конкурентного рынка можно оставлять государству. И то я бы заводил туда частный капитал на миноритарную долю, чтобы он стимулировал развитие", – уточнил премьер-министр.

Гончарук также сообщил, что у правительства уже есть кандидатура на пост главы Фонда госимущества, однако отказался называть конкретное имя, сославшись на то, что финальная договоренность еще не достигнута.

Глава Кабмина также анонсировал возможный переход главы "Укрпошты" Игоря Смелянского на новую, "более амбициозную" должность.

Как сообщалось, команда премьера внесла в Раду 37 первоочередных законопроектов, в том числе проект закона о признании утратившим силу закона "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3145557
 
   
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красавчик.
Там есть часть, которая не может быть приватизирована - (железнодорожное, - ред.) полотно"Источник:https://biz.censor.net.ua/n3145557 которое не дает никакой прибыли,а висит на шее государства и постоянно требует капиталовложений, потому как безопасность движения все таки.
остальное делим на три: вокзалы,грузовые перевозки с тяговым составом и пасажирские,которые останутся у государства потому как не прибыльные.
отлично!вопрос только,а в чем выгода государства?
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Что то это мне напоминает ЮАР!!!Там,когда негры пришли к власти,посчитали что белые были тупые в экономике и сразу всё стали распродавать:и социальное жильё,и госуд.транспорт и гос.военные корпорации и тд.И в ЮАР наступил ПОЛНЫЙ ПИПЕЦ!!!!!!!!Белые удрали,а Негры всё быстро перепродали и пропили....а те негры которые не профукали попавшие им в руки государственные "ништяки"- не стали развивать свой бизнес,а стали тратить прибыль от бизнеса на "вкусняшки": дорогие авто,гарем женщин и тд.
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Красава, він мені починає подобатись... ще би субсидії відмінив, безкоштовний проїзд і т.п., ціни би йому не було! Правда 73%?
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державні монополії - це доходні бізнеси за визначенням. вони обліплені корумпованими п'явками, які ці бізнеси роблять збитковими. і замість того, щоб боротись з корупцією, хочуть лишити державу доходів. і про яке розділення йдеться? якщо залишити основні функції, а зайве на аутсорсинг - нормально, інше - це колапс бізнесу. І ще, шо це за сильна особа ? Може це вона, привела нову владу, і тепер хоче за безцін скупити державну монополію ?
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Во Франции железная дорога государственная и рентабельная. Может с офшорами и барыгами разобраться,а потом продовать будешь.А то взялись за самое вкусное.Создай что нибудь сначала. Хотя бы програму,что от продаж ждать и сколько людям.
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