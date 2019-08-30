 "Запорожгаз" не может нанять сотрудников из-за низких зарплат

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас незаполненными остаются около трети позиций в АО "Запорожгаз". За семь месяцев 2019 компанию покинуло 205 человек. Отток кадров связан с низкой оплатой труда", - говорится в сообщении.

Из-за промедления НКРЭКУ в вопросе пересмотра тарифа на доставку газа, зарплаты сотрудников заморожены на уровне 2016 года. За это же время средняя зарплата в области выросла более чем в два раза. По состоянию на 1 августа средняя зарплата в "Запорожгазе" составляет 7045 грн и остается неизменной уже три года.

"Сегодня нам особенно нужны слесари, монтеры, водители, электрогазосварщики. Недостаток последних составляет 45% от штатного расписания ", - говорит начальник управления персонала Лариса Корчагина.

Оплата труда в "Запорожгазе" в несколько раз ниже, чем в электроэнергетике, тарифы для которой также устанавливает госрегулятор. В результате такой дискриминации часть наших сотрудников перешла на работу в электроэнергетические компании. Источником финансирования фонда оплаты труда АО "Запорожгаз" является утвержденный НКРЭКУ тариф на распределение газа.

"По подсчетам экономистов, тариф "Запорожгаза" необходимо увеличить в два раза, чтобы покрыть все необходимые расходы", - говорится в сообщении.