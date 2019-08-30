 Из "Хмельницкгаза" увольняются специалисты из-за низких зарплат

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Начиная с 2016 года государственный регулятор игнорирует необходимость пересмотра тарифа на распределение для АО "Хмельницкгаз", который является основным источником выплаты заработной платы", - сообщает компания.

С 2016 года из-за низкой оплаты труда из компании уволились 1416 работников, а с начала 2019 года компанию покинули 245 высококвалифицированных специалистов.

"Из-за того, что НКРЭКУ уже 3 года не пересматривает тариф на распределение природного газа для АО "Хмельницкгаз", зарплаты на предприятии заморожены на уровне 2016 года. За этот же период средняя зарплата в Хмельницкой области по промышленности выросла в 2 раза", - сообщает компания.

"Трудовой коллектив "Хмельницкгаза" неоднократно обращался в государственный регулятор с просьбой пересмотреть тариф на распределение. Все они были проигнорированы", - говорит финансовый директор компании Александр Храпицкий.

"Из-за замороженных тарифов зарплата газовиков в 2 раза меньше средней по промышленности в области", - добавил он.

Сейчас оплата труда в "Хмельницкгазе" в 3 раза меньше, чем в электроэнергетике, тарифы для которой также устанавливает госрегулятор НКРЭКУ. Поэтому часть работников предприятия перешла на работу в электроэнергетические компании или нашла высокооплачиваемую работу в других сферах, сообщает "Хмельницкгаз".

"Впервые за 63 года деятельности наше стратегическое предприятие уже четвертый год подряд вынужденно теряет своих лучших специалистов с большим опытом", - информирует технический директор компании Дмитрий Дидыч.

"Поэтому в соответствии с действующим тарифом, средняя заработная плата по предприятию составляет лишь 5401 грн. в месяц без вычета всех налогов", - сказал он.

Профсоюзная организация АО "Хмельницкгаз" постоянно обращается к НКРЭКУ и правительству с требованием учета в тарифе на распределение природного газа повышение заработных плат газовиков до надлежащего уровня.

"Ведь это не требует повышения цены на газ, а лишь перераспределения составляющих в существующей цене газа", - заявляет компания.

"Хмельницкгаз" заявляет, что только такое решение государственного регулятора сможет предупредить катастрофические последствия в газовой отрасли.

"Ведь сейчас "Хмельницкгаз" получает в среднем лишь 71 копейку на выполнение инвестиционной программы, подготовку и проведение отопительного периода, обеспечение в целом жизнедеятельности предприятия и выплату заработной платы", - заявляет компания.