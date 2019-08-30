 Вступили в силу новые нормы о постройке на станциях метрополитена туалетов

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства регионального развития сообщает БизнесЦензор.

"Так, во время нового строительства или реконструкции санузел обязательно предусматривается в пределах вестибюля станции, то есть на входе/выходе к ним. Они также должны быть доступны для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп", - отметил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Кроме того, он добавил, что в сложных условиях при реконструкции станции возможно устраивать санузлы в совмещенных подземных переходах вне путей эвакуации или рядом со станцией на поверхности земли.